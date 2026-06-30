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AGENDA · Crozon

Initiation aux danses bretonnes Crozon

mardi 11 août 2026 · Crozon

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place d'Ys
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Tarif

Crozon

Initiation aux danses bretonnes

Place d’Ys Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11 20:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Initiation aux danses bretonnes par les Korollerien Kraon, Cercle celtique de Crozon. Venez apprendre ou ré-apprendre quelques danses pour profiter ensuite de la soirée des Mardis de Morgat !   .

Place d’Ys Crozon 29160 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Initiation aux danses bretonnes Crozon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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