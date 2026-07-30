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AGENDA · Crozon

Grande braderie solidaire estivale Boutique solidaire Crozon

samedi 15 août 2026 · Boutique solidaire · Crozon

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Boutique solidaire
Adresse
Boulevard Pierre Mendès France
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Tarif

Crozon

Grande braderie solidaire estivale

Boutique solidaire Boulevard Pierre Mendès France Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :
2026-08-15

La grande braderie estivale du Secours populaire de la Presqu’île de Crozon aura lieu les 15 et 16 août prochains à Crozon de 10h00 à 17h00 !
Des affaires à faire dans tous les domaines, vêtement, chaussure, livre, meuble, vaisselle, bibelot, électro-ménager, CD, jouet enfant, jeux, etc …
Une petite restauration est prévue par nos spécialistes de la crêpe, boissons et café !
L’entrée est ouverte à toutes et tous et gratuite, alors venez nombreux pour nous aider à développer la solidarité en presqu’île   .

Boutique solidaire Boulevard Pierre Mendès France Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 26 23 82 

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English :

L’événement Grande braderie solidaire estivale Crozon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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