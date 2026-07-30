Grande braderie solidaire estivale Boutique solidaire Crozon

Informations pratiques

Crozon

Grande braderie solidaire estivale

Boutique solidaire Boulevard Pierre Mendès France Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

La grande braderie estivale du Secours populaire de la Presqu’île de Crozon aura lieu les 15 et 16 août prochains à Crozon de 10h00 à 17h00 !

Des affaires à faire dans tous les domaines, vêtement, chaussure, livre, meuble, vaisselle, bibelot, électro-ménager, CD, jouet enfant, jeux, etc …

Une petite restauration est prévue par nos spécialistes de la crêpe, boissons et café !

L’entrée est ouverte à toutes et tous et gratuite, alors venez nombreux pour nous aider à développer la solidarité en presqu’île .

Boutique solidaire Boulevard Pierre Mendès France Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 26 23 82

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English :

L’événement Grande braderie solidaire estivale Crozon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime