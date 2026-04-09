Hors les murs Festival du BDM La Confizerie Lieu-dit Landaoudec Crozon

Crozon

Hors les murs Festival du BDM La Confizerie

Lieu-dit Landaoudec Entrée du Festival Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

France Fanfare

Fondée en 2017 par une bande d’ami.e.s d’école, La Confizerie, fanfare subtile et raffinée, s’est concoctée au fil des années un délicieux mélange de mille et une saveurs auditives. Vous retrouverez dans leurs concerts des influences multiples de musiques de rue latines, jazz, New Orleans, ainsi que de sons tout droit sortis des clubs aux ambiances house et techno. Venez vivre une expérience électro qui s’extirpe de la torpeur de ses boîtes de nuit pour émerger à la lumière du grand jour, et bien sûr en acoustique et en couleurs.

Jeudi 30 juillet

14h00 Bourg de Landevennec

16h30 Telgruc, plage Trez Bellec

19h00 Le Faou

Vendredi 31 juillet

11h00 Bourg de Roscanvel

15h30 Entrée du Festival

18h30 La Cale, Lanvéoc .

Lieu-dit Landaoudec Entrée du Festival Crozon 29160 Finistère Bretagne

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English : Hors les murs Festival du BDM La Confizerie

L’événement Hors les murs Festival du BDM La Confizerie Crozon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime