Contes cailloux Maison des Minéraux Crozon
Contes cailloux Maison des Minéraux Crozon vendredi 31 juillet 2026.
Crozon
Contes cailloux Maison des Minéraux
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 11:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Comprendre la Terre
“Graines de cailloux” Une géologue observe les grains de sable qu’elle a rapportés dans son laboratoire. Elle voudrait connaître leurs histoires et leur propose un voyage dans la machine à réveiller les cailloux.
Enfants 7/12 ans
Compris dans la visite du musée .
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73
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English :
L’événement Contes cailloux Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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