Fête du thon Quai Kador Crozon
Fête du thon Quai Kador Crozon samedi 15 août 2026.
Fête du thon
Quai Kador Parking Ouest Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
repas champêtre et après animation musical
Feu d’artifice
repas thon grillé sur plancha avec sa garnitures merguez saucisses frite soupe de poisson crêpes et boissons
animation musical DJ .
Quai Kador Parking Ouest Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 07 81 24 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du thon
L’événement Fête du thon Crozon a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime