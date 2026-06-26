Atelier minéraux sous tension Maison des Minéraux Crozon
Atelier minéraux sous tension Maison des Minéraux Crozon mercredi 15 juillet 2026.
Crozon
Atelier minéraux sous tension Maison des Minéraux
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Fabriquer une pile pour allumer une led
De la roche au circuit électrique, explore le pouvoir invisible des métaux du quotidien pour les transformer en générateur d’électricité
15€
1h30
Enfants (7,12 ans)
Sur réservation au 02.98.27.19.73 .
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73
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English :
L’événement Atelier minéraux sous tension Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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