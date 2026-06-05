exposition de peintures de Jean KERINVEL la Maison des 3 Métiers Crozon

Crozon

exposition de peintures de Jean KERINVEL

la Maison des 3 Métiers 13 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-01

Nourrir sa vie de paysages

Il ne s’agit pas de proposer des vues nouvelles des grands sites de la presqu’île de Crozon, mais plutôt d’évoquer les circulations invisibles d’énergie qui l’animent et ainsi de raviver notre appartenance au cosmos, afin de nourrir notre vie, qui ne prospère que dans ses échanges avec ce qui l’entoure.

Quand les chinois nomment les paysages: montagnes-eaux (shan- shui), ils pensent le paysage comme interaction dynamique entre des pôles: haut-bas, vertical-horizontal, immobile-mouvant. Le peintre et dessinateur en est le relais. Aussi ses oeuvres s’inscrivent-elles au sein des perpétuelles métamorphoses de l’énergie du monde. Cette appartenance à la nature n’en ignore pas pour autant l’étrangeté, l’indifférence, voire les aspects redoutables. Mais cette vitalité du monde dans son âpreté même alimente la nôtre.

Jean Kerinvel, a été professeur de philosophie à Nantes. La disponibilité de la retraite lui a permis de transposer dans l’ordre plastique ce qui anima son activité professionnelle: chercher avec autrui ce qui permet de donner sens à l’expérience, et de rendre le monde à la fois plus hospitalier et plus stimulant. Il a maintes fois exposé depuis une vingtaine d’années à Nantes et dans la presqu’île de Crozon des paysages marins où l’éphémère et le minuscule le disputent à l’immense et au vertigineux, des études d’arbres déployant leur espace vivant, pulsatile et ramifié, ou encore des chemins qui ne mènent nulle part ailleurs que dans le monde lui-même et l’infinité de ses possibles. .

la Maison des 3 Métiers 13 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 56 10 67 28

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L’événement exposition de peintures de Jean KERINVEL Crozon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime