La dune de Kersiguénou, un site fragile et protégé Crozon
La dune de Kersiguénou, un site fragile et protégé Crozon mercredi 1 juillet 2026.
Crozon
La dune de Kersiguénou, un site fragile et protégé
Parking de la plage de Kersiguénou Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
De juin à août 2026, le service Espaces naturels de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime propose des animations gratuites et ouvertes à tous en lien avec la nature et l’environnement.
Sur inscription les places sont limitées, pensez à vous inscrire au 07 85 29 71 69 ou gardelittoral@comcom-crozon.bzh
Mercredi 1er juillet
Mercredi 12 août
De 14h à 15h15
Rdv parking de la plage de Kersiguénou à Crozon
Prévoir une tenue adaptée.
A noter les animations peuvent être annulées en raison de la météo ou d’un nombre insuffisant d’inscrits. .
Parking de la plage de Kersiguénou Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 85 29 71 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La dune de Kersiguénou, un site fragile et protégé Crozon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
À voir aussi à Crozon (Finistère)
- Presqu’île lien vers le monde Chorale du collège Alain Améthyste Crozon 17 juin 2026
- Presqu’île lien vers le monde Crozon 17 juin 2026
- Fête de la musique 27 Crozon 19 juin 2026
- Soirée jeux D8 Crozon 19 juin 2026
- Vernissage Galerie Nuage Bleu Galerie Nuage Bleu Crozon 20 juin 2026