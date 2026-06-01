Vernissage Galerie Nuage Bleu Galerie Nuage Bleu Crozon

Crozon

Vernissage Galerie Nuage Bleu

Galerie Nuage Bleu 14 Quai Kador Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Galerie Nuage Bleu à l’honneur et le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition conjointe de Valérie Gourmelon et d’Elodie Delaunay, qui se tiendra lors de la journée internationale du Surf le 20 juin à partir de 18h30, à la galerie, située au 14 quai Kador à Morgat.

VALERIE GOURMELON

Valérie a posé ses pinceaux un peu partout dans le monde pendant 20 ans.

L’océan est indispensable à son équilibre, c’est son oxygène.

Elle travaille sur 3 thèmes récurrents les Femmes, l’Eau et le surf, et les Scènes de Vie. La femme a toujours été présente dans sa peinture, il est très important pour elle de la mettre en avant.

Sa technique la peinture acrylique et utilise beaucoup la technique du pointillisme.

ELODIE DELAUNAY

Les Miss naissent toutes en presqu’île de Crozon, elles sont le fruit de voyages et de rencontres. Elles racontent une femme, une histoire, un moment capté. Elles rendent hommage à la diversité des corps, des cultures et des émotions. Elodie aime travailler la terre noire chamottée, brute et texturée qu’elle laisse dialoguer avec la générosité des formes et l’éclat subtil de l’émaillage. .

Galerie Nuage Bleu 14 Quai Kador Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 85 14 90 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vernissage Galerie Nuage Bleu Crozon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime