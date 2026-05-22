Fête de la musique 27 Crozon

Crozon

Fête de la musique

27 27 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique avec les Cajun Lapin pour l’apéro

suivi par le groupe Arakitacia Métal tout cela en présence du Tatoueur LADOZ ou les personnes si ils le veulent peuvent ce faire faire un tattoo flash prix disponible sur place. .

27 27 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 78 60 78 74

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English :

L’événement Fête de la musique Crozon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime