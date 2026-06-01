Les failles font surgir de beaux jardins Exposition Céline Donnet Jean Kerinvel Crozon vendredi 19 juin 2026.

Crozon

Les failles font surgir de beaux jardins Exposition Céline Donnet Jean Kerinvel

1 Rue du Moulin du Chat Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-06-19

Exposition des sculptures de Céline Donnet et des encres de Jean Kerinvel .

1 Rue du Moulin du Chat Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 83 12 48 31

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English :

L’événement Les failles font surgir de beaux jardins Exposition Céline Donnet Jean Kerinvel Crozon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime