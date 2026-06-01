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Les failles font surgir de beaux jardins Exposition Céline Donnet Jean Kerinvel Crozon

Les failles font surgir de beaux jardins Exposition Céline Donnet Jean Kerinvel Crozon vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 1 Rue du Moulin du Chat

Ville : 29160 Crozon

Département : Finistère

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Crozon

Les failles font surgir de beaux jardins Exposition Céline Donnet Jean Kerinvel

1 Rue du Moulin du Chat Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-06-19

Exposition des sculptures de Céline Donnet et des encres de Jean Kerinvel   .

1 Rue du Moulin du Chat Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 83 12 48 31 

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English :

L’événement Les failles font surgir de beaux jardins Exposition Céline Donnet Jean Kerinvel Crozon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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