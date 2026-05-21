Soirée jeux D8 Crozon
Soirée jeux D8 Crozon vendredi 19 juin 2026.
Crozon
Soirée jeux
D8 Bistro Sovaj’ Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Nous vous proposons une grande soirée jeux pour fêter cette fin d’année scolaire !
Ces soirées sont sans inscription et ouvertes à toutes et tous que vous soyez adhérent.e ou non. .
D8 Bistro Sovaj’ Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 01 68
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English :
L’événement Soirée jeux Crozon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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