Soirée jeux D8 Crozon

Crozon

Soirée jeux

D8 Bistro Sovaj’ Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Nous vous proposons une grande soirée jeux pour fêter cette fin d’année scolaire !

Ces soirées sont sans inscription et ouvertes à toutes et tous que vous soyez adhérent.e ou non. .

D8 Bistro Sovaj’ Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 01 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée jeux Crozon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime