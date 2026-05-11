Kermesse 2026 Ecole Ste Anne collège Ste Jeanne d’Arc Crozon

Crozon

Kermesse 2026

Ecole Ste Anne collège Ste Jeanne d’Arc 9 Rue du Chanoine Grall Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Kermesse de fin d’année, repas sur réservation, jeux petits et grands, spectacle des enfants…

Ecole Ste Anne collège Ste Jeanne d’Arc .

Ecole Ste Anne collège Ste Jeanne d’Arc 9 Rue du Chanoine Grall Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 50 03 26 92

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English : Kermesse 2026

L’événement Kermesse 2026 Crozon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime