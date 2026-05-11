Kermesse 2026 Ecole Ste Anne collège Ste Jeanne d’Arc Crozon
Kermesse 2026 Ecole Ste Anne collège Ste Jeanne d’Arc Crozon dimanche 21 juin 2026.
Crozon
Kermesse 2026
Ecole Ste Anne collège Ste Jeanne d’Arc 9 Rue du Chanoine Grall Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Kermesse de fin d’année, repas sur réservation, jeux petits et grands, spectacle des enfants…
Ecole Ste Anne collège Ste Jeanne d’Arc .
Ecole Ste Anne collège Ste Jeanne d’Arc 9 Rue du Chanoine Grall Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 50 03 26 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Kermesse 2026
L’événement Kermesse 2026 Crozon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
À voir aussi à Crozon (Finistère)
- Dedamédom en concert Crozon 24 mai 2026
- Les paysages sont bons pour la santé ! Cinéma Le Rex Crozon 28 mai 2026
- Yoga Nidra Découverte Maison du Bien-Être Crozon 29 mai 2026
- Se souvenir des loups Crozon 30 mai 2026
- Tournoi de Basket A fond Crozon ! Complexe sportif de Crozon Crozon 30 mai 2026