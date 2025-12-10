Presqu’île lien vers le monde Chorale du collège Alain Améthyste Crozon

Presqu’île lien vers le monde Chorale du collège Alain

Améthyste, 1 place Etienne Schlumberger, Crozon, Finistère

Qui a déjà rêvé face à l’océan de partir découvrir le monde ? Or, qui n’a pas frémi aussitôt à l’idée de dériver sans fin, loin des siens ?

60 adolescents âgé(e)s de 12 à 15 ans du collège Alain de Crozon questionnent leur identité quasi insulaire à travers un tour du monde. Chaque chanson, chaque danse, chaque texte offre l’occasion d’une escale sur une île îles bretonnes, lointaines, utopiques, tour à tour refuge, prison, accueil mais aussi terre natale et chérie.

Les élèves qui interprètent les textes de Césaria Evora, Jonathan Swift, Laurent Voulzy, Marivaux, La grande Sophie, Jacques Prévert, Police, Claude Nougaro… rappelant des destins anonymes ou aussi célèbres que celui de l’açorien Pauleta, s’interrogent sur leurs propres horizons.

Choix du répertoire des chansons, des textes, des musiques à danser et mise en espace Christel Barbey, Maréva Diverres et Sylvie Labigne-Le-Monze.

Organisation : le collège Alain de Crozon et son foyer socio-éducatif

1 h 30

5 € gratuit 18 ans .

Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

