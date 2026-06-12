Crozon

Presqu’île lien vers le monde

Salle de l Améthyste Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

60 adolescents du college Alain questionnent leur identité quasi insulaire à travers un tour du monde. Chant choral, danses et textes offrent l occasion d’ une escale sur une ile îles bretonnes, lointaines, utopiques, tour à tour refuge, prison, accueil mais aussi terre natale et chérie.

Césaria Evora, Jonathan Swift, Laurent Voulzy, Prévert, Police et tant d’autres artistes seront interprètes sur scène. .

Salle de l Améthyste Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 62 00 92 15

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English :

L’événement Presqu’île lien vers le monde Crozon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime