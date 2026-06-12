Presqu’île lien vers le monde Crozon
Presqu’île lien vers le monde Crozon mercredi 17 juin 2026.
Crozon
Presqu’île lien vers le monde
Salle de l Améthyste Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
60 adolescents du college Alain questionnent leur identité quasi insulaire à travers un tour du monde. Chant choral, danses et textes offrent l occasion d’ une escale sur une ile îles bretonnes, lointaines, utopiques, tour à tour refuge, prison, accueil mais aussi terre natale et chérie.
Césaria Evora, Jonathan Swift, Laurent Voulzy, Prévert, Police et tant d’autres artistes seront interprètes sur scène. .
Salle de l Améthyste Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 62 00 92 15
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English :
L’événement Presqu’île lien vers le monde Crozon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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