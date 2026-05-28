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Kaniri Ar Mor à L’Améthyste Crozon

Kaniri Ar Mor à L’Améthyste Crozon vendredi 12 juin 2026.

Ville : 29160 Crozon

Département : Finistère

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Crozon

Kaniri Ar Mor à L’Améthyste

Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Danse/Rock/Jazz/Voix/Harmonie
Avec les élèves de l’école
Réservation au 02 98 17 04 86 ou sur notre site: www.kaniri.com   .

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 17 04 86 

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English :

L’événement Kaniri Ar Mor à L’Améthyste Crozon a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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