Kaniri Ar Mor à L’Améthyste Crozon
Kaniri Ar Mor à L’Améthyste Crozon vendredi 12 juin 2026.
Crozon
Kaniri Ar Mor à L’Améthyste
Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Danse/Rock/Jazz/Voix/Harmonie
Avec les élèves de l’école
Réservation au 02 98 17 04 86 ou sur notre site: www.kaniri.com .
Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 17 04 86
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English :
L’événement Kaniri Ar Mor à L’Améthyste Crozon a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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