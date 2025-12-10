Concert de fin d’année Kaniri Ar Mor Améthyste Crozon
Concert de fin d’année Kaniri Ar Mor Améthyste Crozon samedi 13 juin 2026.
Concert de fin d’année Kaniri Ar Mor
Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
2026-06-13
Tout au long de l’année, les élèves de tous âges de l’École intercommunale de Musique et Danse travaillent, apprennent, progressent. Ils
sont heureux de ce grand rendez-vous qui leur permet de rencontrer les publics leurs familles, mais également les habitants et voyageurs
pour un vrai moment de plaisir ! Car oui, l’objectif est de transmettre des émotions et de montrer les notes et gestes que l’on a répétés
seul ou en petit comité.
Les enseignants notamment de musiques actuelles, atelier jazz, Orphéon, formation musicale, danse, chant, instruments, se sont tous impliqués auprès de leurs élèves sur les sites de Crozon et du Faou pour conforter des morceaux du répertoire de l’école et enrichir celui-ci de nouveautés.
l’heure où s’écrit ce programme, pas encore de descriptif mais des promesses quelques musiques du monde, des grands standards, des inspirations classiques, des airs d’hier et d’aujourd’hui…
Sous la direction des enseignants Anne Jomin, Armand Zvenigorodsky,
Arthur Manuel, Bruno Rouault, Cassandre Girard, Célestine Doedens, Christian
Guiblet, Delphine Amice, Gwenn Danigo, Laurent Lannuzel, Mathilde
Falala, Thierry Gillet, Tomoko Guillou, Yuna Le Floc’h, Yvon Molard.
Tarif libre et solidaire
Réservations auprès de l’Améthyste, informations auprès de Kaniri Ar
Mor kaniri@kaniri.com 02 98 17 04 86 .
Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08
L’événement Concert de fin d’année Kaniri Ar Mor Crozon a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime