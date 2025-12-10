Concert de fin d’année Kaniri Ar Mor Améthyste Crozon

Concert de fin d’année Kaniri Ar Mor

Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tout au long de l’année, les élèves de tous âges de l’École intercommunale de Musique et Danse travaillent, apprennent, progressent. Ils

sont heureux de ce grand rendez-vous qui leur permet de rencontrer les publics leurs familles, mais également les habitants et voyageurs

pour un vrai moment de plaisir ! Car oui, l’objectif est de transmettre des émotions et de montrer les notes et gestes que l’on a répétés

seul ou en petit comité.

Les enseignants notamment de musiques actuelles, atelier jazz, Orphéon, formation musicale, danse, chant, instruments, se sont tous impliqués auprès de leurs élèves sur les sites de Crozon et du Faou pour conforter des morceaux du répertoire de l’école et enrichir celui-ci de nouveautés.

l’heure où s’écrit ce programme, pas encore de descriptif mais des promesses quelques musiques du monde, des grands standards, des inspirations classiques, des airs d’hier et d’aujourd’hui…

Sous la direction des enseignants Anne Jomin, Armand Zvenigorodsky,

Arthur Manuel, Bruno Rouault, Cassandre Girard, Célestine Doedens, Christian

Guiblet, Delphine Amice, Gwenn Danigo, Laurent Lannuzel, Mathilde

Falala, Thierry Gillet, Tomoko Guillou, Yuna Le Floc’h, Yvon Molard.

Tarif libre et solidaire

Réservations auprès de l’Améthyste, informations auprès de Kaniri Ar

Mor kaniri@kaniri.com 02 98 17 04 86 .

