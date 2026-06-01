PORTES OUVERTES DE LA SPA DE CROZON Z.A. de Kerdanvez Crozon
PORTES OUVERTES DE LA SPA DE CROZON Z.A. de Kerdanvez Crozon samedi 13 juin 2026.
Crozon
PORTES OUVERTES DE LA SPA DE CROZON
Z.A. de Kerdanvez SPA DE CROZON Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Venez passer l’été à poil au refuge SPA de Crozon.
Un moment privilégier pour rencontrer les animaux du refuge et réaliser une adoption responsable tout en rencontrant une super équipe de bénévoles et de salariés .
Ils animeront des stands pour les enfants de pêche aux canard, peinture sur masques, mais aussi réaliseront des crèpes pour le plaisir de tous.
Cet été est l’occasion d’accueillir un animal pour la vie ! .
Z.A. de Kerdanvez SPA DE CROZON Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 30 14 05 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement PORTES OUVERTES DE LA SPA DE CROZON Crozon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
À voir aussi à Crozon (Finistère)
- Marché de printemps Crozon 10 juin 2026
- Kaniri Ar Mor à L’Améthyste Crozon 12 juin 2026
- Café mortel Cave à vin bar Tonnerre Crozon 12 juin 2026
- Concert violoncelle suites de Bach par Constance MARS La Maison des 3 Métiers Crozon 12 juin 2026
- Concert de fin d’année Kaniri Ar Mor Améthyste Crozon 14 juin 2026