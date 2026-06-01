PORTES OUVERTES DE LA SPA DE CROZON Z.A. de Kerdanvez Crozon samedi 13 juin 2026.

Crozon

PORTES OUVERTES DE LA SPA DE CROZON

Z.A. de Kerdanvez SPA DE CROZON Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Venez passer l’été à poil au refuge SPA de Crozon.

Un moment privilégier pour rencontrer les animaux du refuge et réaliser une adoption responsable tout en rencontrant une super équipe de bénévoles et de salariés .

Ils animeront des stands pour les enfants de pêche aux canard, peinture sur masques, mais aussi réaliseront des crèpes pour le plaisir de tous.

Cet été est l’occasion d’accueillir un animal pour la vie ! .

Z.A. de Kerdanvez SPA DE CROZON Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 30 14 05 42

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English :

L’événement PORTES OUVERTES DE LA SPA DE CROZON Crozon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime