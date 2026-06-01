Concert violoncelle suites de Bach par Constance MARS La Maison des 3 Métiers Crozon vendredi 12 juin 2026.

Crozon

Concert violoncelle suites de Bach par Constance MARS

La Maison des 3 Métiers 13 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Constance Mars commence le violoncelle à Quimper, dans la classe de Ruth Boranian.

Quelques années plus tard, elle entre au Conservatoire National de Région de Paris, d’où elle sort avec une médaille d’or et un prix d’Excellence.

Elle intègre ensuite la Hochschule für Musik und Theater de Hanovre où elle obtient le diplôme artistique, mention très bien, puis celle de Berlin (Hanns Eisler), dont elle sort munie d’un brillant diplôme de

concertiste.

Commence alors, après divers concours internationaux en

Allemagne, en France et en Italie, une carrière de violoncelliste au sein

de l’Orchestre Symphonique National de la RAI, de chambriste, de soliste et

de pédagogue avant de rejoindre le Finistère en 2010 où elle a pu créer sa classe.

Elle se produit dans divers festivals en France et en Europe.

Elle a enregistré les 6 suites pour violoncelle seul de J.-S. Bach.

Constance interprêtera les suites de Bach n°1, 5 et des extraits de la 6ème .

La Maison des 3 Métiers 13 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 56 10 67 28

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English :

L’événement Concert violoncelle suites de Bach par Constance MARS Crozon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime