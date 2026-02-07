Apéro’Time

Devant la salle Saint-Eloi Val de Livre Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05 21:00:00

Date(s) :

2026-06-05

L’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers, en partenariat avec ses vignerons partenaires organise l’Apéro ’Time le vendredi 6 juin 2025 de 18h30 à 21h00.Tout public

L’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers, en partenariat avec ses vignerons partenaires et la commune d’Ambonnay organise l’Apéro ’Time le vendredi 5 juin 2026 de 18h30 à 21h00.

Au programme de cette soirée bar à Champagne, concert, petite restauration.

Un moment convivial au coeur de la Champagne !

Informations pratiques

Entrée libre

De 18h30 à 21h00

Cet évènement sera annulé en cas de mauvais temps

Renseignements office de tourisme intercommunal d’Hautvillers 03 26 57 06 35 info@tourisme-hautvillers.com .

Devant la salle Saint-Eloi Val de Livre 51150 Marne Grand Est

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English : Apéro’Time

The Hautvillers Intercommunal Tourist Office, in partnership with its winemaking partners, is organizing the Apéro ?Time on Friday June 6, 2025 from 6:30 to 9:00 pm.

L’événement Apéro’Time Val de Livre a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne