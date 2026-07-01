Api’Week au Rucher des Brosses, Le Rucher des Brosses, Allogny

Informations pratiques

Api’Week au Rucher des Brosses 3 et 4 octobre Le Rucher des Brosses Cher

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Découverte du métier d’apiculteur – Ruche pédagogique

Dégustation et vente de miels et produits de la ruche

Visite de notre atelier de mise en pot

Vente de miel en VRAC (Pensez à prendre vos contenants )

Ateliers pour les enfants : Fabrication de bougie en cire d’abeille, dessins, ballons..

Présence de producteurs locaux

Buvette / repas sur place avec et sans réservation

Le Rucher des Brosses 10 route de Bourges 18110 Allogny Allogny 18110 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 34 64 57 04 »}]

Venez découvrir le métier d’apiculteur et déguster nos miels et produits de la ruche

Julie Liebert