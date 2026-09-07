Api’Week chez L’apicultrice de l’Artois, L’apicultrice de l’Artois, Acq

Informations pratiques

Api’Week chez L’apicultrice de l’Artois 2 – 9 octobre L’apicultrice de l’Artois Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T17:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00

Profitez d’une visite guidée pour découvrir le métier d’apiculteur, le fonctionnement de la miellerie, les différentes étapes de l’extraction et de la mise en pot du miel, ainsi que le rôle essentiel des abeilles dans notre environnement.

La visite se terminera par une dégustation de plusieurs variétés de miels et de produits de la ruche (miel, pollen, vinaigre de miel, etc.), avec la possibilité d’échanger autour de l’apiculture et de repartir avec vos produits préférés.

Dates des visites :

Vendredi 2 octobre de 17h à 19h

Mercredi 7 octobre de 10h à 12h

Vendredi 9 octobre de 17h à 19h

Entrée libre et gratuite, dans la limite des capacités d’accueil.

Une belle occasion de découvrir les coulisses de la production d’un miel local, de rencontrer votre apicultrice et de partager un moment convivial en famille ou entre amis.

L’apicultrice de l’Artois 12 rue de la Liberté 62144 Acq Acq 62144 Pas-de-Calais Hauts-de-France

À l’occasion de l’Api’Week, L’apicultrice de l’Artois vous ouvre les portes de son exploitation !