Apocalypse Z Chemin des Sports Méjannes-le-Clap
Apocalypse Z Chemin des Sports Méjannes-le-Clap samedi 27 juin 2026.
Méjannes-le-Clap
Apocalypse Z
Chemin des Sports Centre Sportif du Gard Méjannes-le-Clap Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Prêt à tenter l’immersion zombie grandeur nature ?
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Chemin des Sports Centre Sportif du Gard Méjannes-le-Clap 30430 Gard Occitanie castingapocalypsez@gmail.com
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English :
Ready to try a life-size zombie immersion?
L’événement Apocalypse Z Méjannes-le-Clap a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Méjannes-le-Clap