Apocalypse Z Chemin des Sports Méjannes-le-Clap

Méjannes-le-Clap

Apocalypse Z

Chemin des Sports Centre Sportif du Gard Méjannes-le-Clap Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Prêt à tenter l’immersion zombie grandeur nature ?

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Chemin des Sports Centre Sportif du Gard Méjannes-le-Clap 30430 Gard Occitanie castingapocalypsez@gmail.com

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English :

Ready to try a life-size zombie immersion?

L’événement Apocalypse Z Méjannes-le-Clap a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Méjannes-le-Clap