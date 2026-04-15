APPEL À CANDIDATURES, La Trinité, La Trinité

APPEL À CANDIDATURES Jeudi 30 avril, 00h00 La Trinité Martinique

Pour candidater, les artisans sont priés d’envoyer les éléments (cf visuel) le 30 avril au plus tard et ce, via whatsapp au 0696 02 38 34 / Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T06:00:00+02:00 – 2026-05-01T05:59:00+02:00

Fin : 2026-04-30T06:00:00+02:00 – 2026-05-01T05:59:00+02:00

La Trinité Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696 02 38 34 »}]

À l’occasion de la fête des mères, la Ville de La Trinité organise un Village durant lequel de talentueux artisans pourraient proposer leurs produits originaux.