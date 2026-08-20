Appel au collectage photographique participatif : Une photo, une histoire, un patrimoine, Hôtel des Postes de Saint Leu, Saint-Leu

Informations pratiques

Appel au collectage photographique participatif : Une photo, une histoire, un patrimoine Samedi 19 septembre, 09h00 Hôtel des Postes de Saint Leu La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

La municipalité de Saint Leu et son service culture et patrimoine organise une collecte de photographies participatives, dont le thème sera « Patrimoine en danger » à l’instar de l’édition 2026 des Journées européennes du Patrimoine.

Ce thème évoque les menaces qui pèsent sur notre patrimoine culturel matériel (ex : objets d’art et mobilier, architecture, œuvres écrites et graphiques, paysages construits, jardins, sites archéologiques, etc.) et immatériel (ex : traditions, langue, arts du spectacle, rituels et évènements festifs, artisanat traditionnel, gastronomie, etc.) telles que le changement climatique, les catastrophes naturelles, les évolutions sociétales, l’urbanisation ou encore le tourisme de masse.

Notre objectif est d’amener le public à réfléchir à ce que représente pour eux le patrimoine culturel de Saint-Leu et à s’interroger sur les solutions pour le préserver.

Les photographies retenues intégreront le fonds des services culture et archives de la mairie pour être partagées avec le grand public et les générations suivantes.

Une première restitution de cette collecte sera présentée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026 à l’Hôtel des Postes de Saint-Leu.

Hôtel des Postes de Saint Leu Place de la mairie, 97436 Saint Leu Saint-Leu 97436 La Réunion La Réunion 02 62 71 11 46 Ancien magasin du roi, l’édifice fut construit entre 1770 et 1780 pour servir d’entrepôt de maïs et de café. Il s’intègre dans le centre-ville historique de Saint-Leu, entouré d’autres bâtiments anciens.

À partir de 1834, il devient relais de poste, avant d’être abandonné au milieu du XIXe siècle.

Classé monument historique le 23 septembre 1987, il accueillera, à l’issue de sa réhabilitation, un espace d’exposition ainsi qu’une salle des mariages.

Peu modifié depuis sa construction, il reste un témoignage représentatif de l’architecture des magasins royaux de l’époque. Un parking gratuit se trouve à proximité, rue de la Marine, ainsi qu’un arrêt de bus au niveau de la rue Général Lambert.

L’Hôtel des Postes dispose d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, afin d’accéder à l’étage supérieur. L’accès au bus

La municipalité de Saint Leu et son service culture et patrimoine organise une collecte de photographies participatives, dont le thème sera « Patrimoine en danger »

©Mairie de Saint Leu