Ombres Tressées, FRAC Réunion, Saint-Leu

Informations pratiques

Ombres Tressées Samedi 19 septembre, 09h00 FRAC Réunion La Réunion

limité à 300 pers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

OMBRES TRESSÉES

Réinventer les usages du tressage végétal

Programme complethttps://laroutedesplantes.com/wp-content/uploads/2026/08/Programme-Ombres-Tressees-27.08.pdf

Programme du samedi 19 spetembre 2026

19/09 →UNE RESTITUTION OUVERTE AU PUBLIC

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le FRAC Réunion accueille une première restitution publique d’Ombres Tressées. Les participants partageront les premières recherches et expérimentations du laboratoire autour de la transmission des savoir-faire, des ressources végétales locales et de leur place dans les pratiques contemporaines. Un atelier de préparation de la matière végétale pour le tressage sera également proposé au public.

DE 11H À 12H

Restitution ouverte du laboratoire Ombres Tressées : présentations des

expérimentations réalisées (prototypes, techniques, gestes, matières, contextes écologiques et processus de recherche appliquée).

DE 9H À 17H

un espace d’information sur le programme de coopération régionale

La route des Plantes, le chant des Forêts dédié à la valorisation des savoirs liés du patrimoine végétal de l’océan Indien. www.laroutedesplantes.com

DE 9H À 11H30

Un atelier tout public “Préparation de la matière végétale pour le tressage” animé par Clotilde Chevreau

Modalités : 2h30 – tarif – 15 euros

Tous publics (à partir de 10 ans)

Places limitées Inscription avant le 10/09 à chantdesforets@gmail.com

En parallèle, le FRAC Réunion ouvre son domaine en libre accès pour une découverte sensible de son patrimoine architectural, paysager et artistique.

Tout au long de la journée, les visiteurs sont invités à parcourir librement un circuit de visite ponctué de podcasts accessibles via QR code à télécharger sur son téléphone portable.

Ces parcours proposent plusieurs niveaux de lecture permettant de découvrir :

• L’histoire patrimoniale de la maison et du domaine ;

• Le jardin-collection et sa richesse botanique ;

• Une sélection d’œuvres installées

dans les espaces extérieurs ;

• Les coulisses et les missions du frac réunion

PLUS EN DÉTAIL

Du 14 septembre au 14 novembre 2026, le Fonds Régional d’Art Contemporain de La Réunion (FRAC Réunion) et le programme de coopération régionale Interreg VI La Route des plantes, le chant des forêts (MOV_A) présentent Ombres Tressées, un projet collectif de recherche-création consacré aux savoir-faire de tressage des fibres végétales de l’océan Indien.

Réunissant artisans, artistes, designers et architectes de La Réunion et de Madagascar, Ombres Tressées propose d’explorer un patrimoine vivant non seulement comme un savoir-faire à préserver et à transmettre, mais aussi comme une ressource pour inventer de nouveaux usages, objets, formes et espaces adaptés aux enjeux contemporains des territoires tropicaux.

Cette première édition prend pour point de départ l’ombre, élément essentiel du confort en climat tropical et condition de création d’espaces de rencontre et de sociabilité. Comment les gestes et techniques vernaculaires du tressage peuvent-ils aujourd’hui nourrir le design, l’architecture, l’art et les filières locales de matériaux biosourcés ? C’est cette question que le laboratoire mettra collectivement à l’épreuve de la matière. Le projet s’inscrit dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026 et de la 4e édition de France Design Week 974, pilotée par Alliance Réunion Design.

14 → 18/09 SEPTEMBRE -LABORATOIRE DE RECHERCHE-CRÉATION

Pendant cinq jours, une équipe pluridisciplinaire expérimentera les fibres végétales locales, les gestes et les techniques traditionnelles de tressage dans une démarche de recherche appliquée.

À la croisée de l’art, de l’artisanat, du design et du bâti tropical, le laboratoire favorisera la transmission des compétences, l’hybridation des pratiques et la confrontation des approches. Il s’agira de partir des matières et des savoir-faire existants pour imaginer de nouvelles formes et de nouveaux usages.

Cette dimension régionale est renforcée par la présence du laboratoire malgache d’innovation et de formation autour du design social Ndao Hanavao, représenté par son chef de projet et designer Domi Sanji, avec le soutien de l’Institut français, dans le cadre du PAIR — Programme pour Artistes Internationaux en Résidence — et de Rubis Mécénat.

DESIGN LABORATOIRE & ACCOMPAGNEMENT

Arnaud Jamet : architecte et artiste-auteur (La Réunion)

Domi Sanji : designer-chercheur, coordinateur du laboratoire Ndao Hanavao (Tananarive) accompagné de Sandra Ramiliarisoa et Norovololona Razanadratsimba, deux jeunes artisanes malgaches en apprentissage.

Accompagnés par Magalie Munier : architecte et enseignante à l’ENSA Réunion.

FIBRES & SAVOIR-FAIRE

Le module “Fibres & savoir-faire” invite chaque jour un artisan réunionnais spécialiste à présenter une fibre végétale, son histoire, ses usages, ses techniques de préparation et de tressage, avant d’accompagner les participants dans leurs expérimentations.

Patrick Grondin : vacoa

Philomène Marie : choca

Séverine Infante : Feuille coco

Martial Rochetaing : tressage chèvrefeuille

Clotilde Chevreau : chercheuse artisane designer, fibres végétales.

19/09 →UNE RESTITUTION OUVERTE AU PUBLIC

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le FRAC Réunion accueille une première restitution publique d’Ombres Tressées.

25 /09 → 14 /11

L’EXPÉRIMENTATION DEVIENT EXPOSITION

À partir du 25 septembre, une exposition au FRAC Réunion prolongera les recherches menées pendant le laboratoire.

Elle donnera à voir les prototypes et expérimentations réalisés, les fibres et matières végétales étudiées ainsi que les processus de recherche. Des portraits vidéo donneront également la parole aux artisanes détentrices et passeuses de ces savoir-faire. L’ensemble entrera en dialogue avec les œuvres d’Ambre Maillot, Masami et Romain Philippon, directement inspirées par les pratiques du tressage.

UN PROJET ANCRÉ DANS LE TERRITOIRE – FAIRE CIRCULER LES SAVOIRS

À La Réunion, le Territoire de l’Ouest terre d’innovation et d’excellence culturelle accompagne également fortement cette dynamique selon deux axes complémentaires.

D’une part, dans le cadre de la valorisation de son nouveau label national Villes et Pays d’Art et d’Histoire, par la mise en lumière de l’Inventaire du Patrimoine de l’Ouest, et en particulier la préservation des pratiques immatérielles. Ces contenus scientifiques et patrimoniaux consacrés aux différentes formes de tressages vernaculaires, à ses fibres, ses techniques, ses usages et aux artisans qui en assurent la transmission, viendront nourrir à la fois la semaine de recherche-création et l’exposition qui se tiendra du 25/09 au 14/11 au Frac Réunion.

D’autre part, l’accompagnement de ce programme de recherche fait directement écho au travail mené par le Service Innovation du Territoire de l’Ouest de recensement et de structuration de la filière des écomatériaux biosourcés dans le cadre du programme Développement Ville Durable. La convergence d’intérêts des différents partenaires permet d’envisager le tressage végétal non seulement comme un patrimoine à préserver et à transmettre, mais également comme une ressource permettant d’expérimenter des innovations d’usages, en créant des passerelles entre patrimoine, artisanat, création, design et architecture.

Ce premier temps fort de recherche bénéficie aussi du soutien de La Dac de la Réunion, de l’Institut français (PAIR – Programme pour Artistes Internationaux en Résidence) et du Fonds de dotation Rubis Mécénat, notamment pour l’accueil du Laboratoire malgache d’innovation et de formation autour du design social, Ndao Hanavao, représenté par son chef de projet et designer, Domi Sanji, renforçant ainsi la prise en compte de la circulation des savoir-faire entre Madagascar et La Réunion.

ORGANISATEURS

Cet événement est organisé par le Fonds Régional d’Art Contemporain de La Réunion (FRAC), à Piton St Leu et le programme de coopération régionale Interreg VI La Route des plantes, le chant des forêts (MOV_A), dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et de la 4ème édition de la France Design Week 974 pilotée par Alliance Réunion Design.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET

https://laroutedesplantes.com/wp-content/uploads/2026/08/Programme-Ombres-Tressees-27.08.pdf

Contact: 06 92 38 12 76.

FRAC Réunion 6 Allee des Flamboyants, 97424 Saint-Leu, France Saint-Leu 97424 La Réunion La Réunion +262262218029 https://www.fracreunion.fr [{« link »: « https://laroutedesplantes.com/wp-content/uploads/2026/09/Programme-Ombres-Tressees-03.09.26.pdf »}, {« link »: « http://www.laroutedesplantes.com »}, {« link »: « mailto:chantdesforets@gmail.com »}, {« link »: « https://laroutedesplantes.com/wp-content/uploads/2026/08/Programme-Ombres-Tressees-27.08.pdf »}] Le FRAC Réunion est installé à la Maison dite « Dussac » à Piton Saint-Leu. Autrefois maison de maître du domaine agricole, puis du directeur de l’usine sucrière, la maison accueille aujourd’hui la collection du Fonds Régional d’Art Contemporain.

Les trois volets du projet artistique et culturel se développent autour de l’observation et de la description des phénomènes sociétaux et des civilisations en considérant les origines, les carrefours et les nouveaux paradigmes.

Fibres végétales, techniques vernaculaires, art, design et architecture « Les nouveaux usages du tressage »

Jerôme Dupire