Démonstrations des techniques locales et traditionnelles de réalisation de couverture, Hôtel des Postes de Saint Leu, Saint-Leu

Informations pratiques

Démonstrations des techniques locales et traditionnelles de réalisation de couverture Vendredi 18 septembre, 09h00 Hôtel des Postes de Saint Leu La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T07:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T07:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les élèves de Première Bac Pro IPB du lycée Jean Hinglo participent pour la première fois à cet événement.

Venez découvrir, à travers des démonstrations en direct, les techniques locales et traditionnelles de couverture.

À l’honneur : le bardeau de tamarin, savoir-faire traditionnel réunionnais. Les élèves présenteront les différentes étapes de sa mise en œuvre : préparation et traçage du support, pose et fixation des bardeaux.

D’autres techniques seront également présentées, notamment la couverture en ardoise et la couverture en zinc à tasseaux.

Une occasion de découvrir les gestes du métier de couvreur et d’échanger avec le public autour de la transmission des savoir-faire locaux et traditionnels aux nouvelles générations.

Hôtel des Postes de Saint Leu Place de la mairie, 97436 Saint Leu Saint-Leu 97436 La Réunion La Réunion 02 62 71 11 46 Ancien magasin du roi, l’édifice fut construit entre 1770 et 1780 pour servir d’entrepôt de maïs et de café. Il s’intègre dans le centre-ville historique de Saint-Leu, entouré d’autres bâtiments anciens.

À partir de 1834, il devient relais de poste, avant d’être abandonné au milieu du XIXe siècle.

Classé monument historique le 23 septembre 1987, il accueillera, à l’issue de sa réhabilitation, un espace d’exposition ainsi qu’une salle des mariages.

Peu modifié depuis sa construction, il reste un témoignage représentatif de l’architecture des magasins royaux de l’époque. Un parking gratuit se trouve à proximité, rue de la Marine, ainsi qu’un arrêt de bus au niveau de la rue Général Lambert.

L’Hôtel des Postes dispose d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, afin d’accéder à l’étage supérieur. L’accès au bus

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les élèves de Première Bac Pro IPB du lycée Jean Hinglo participent pour la première fois à cet événement.

lycée Jean Hinglo ©