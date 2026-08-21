Projection du documentaire « Les mains de la mémoire: savoir-faire en danger à la Réunion »., Auditorium Sidha Chetty, Saint-Leu

Informations pratiques

Projection du documentaire « Les mains de la mémoire: savoir-faire en danger à la Réunion ». Vendredi 18 septembre, 18h00 Auditorium Sidha Chetty La Réunion

77 personnes et 4 places pour personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Les Ami·es de l’Université vous proposent « Les mains de la mémoire : savoir-faire en danger à La Réunion«

Un documentaire de 50 minutes réalisé par Christian Muenier, avec la municipalité de Saint Leu et le soutien de la direction des affaires culturelles de La Réunion – Ministère de la Culture:

Certains gestes transmis de génération en génération sont aujourd’hui menacés de disparition. À travers le regard de quatre étudiants en BTS Bois, ce film de 50 minutes part à la rencontre d’artisans qui perpétuent des savoir-faire essentiels à l’identité de l’île : ébénisterie créole, restauration de cases traditionnelles en bardeaux et fabrication d’instruments du maloya.

Au cœur des ateliers et des chantiers, les étudiants découvrent bien plus que des techniques : des parcours de vie, une passion pour le bois et une même inquiétude face au manque de relève. Entre transmission, patrimoine vivant et mémoire collective, Les mains de la mémoire met en lumière la richesse de ces métiers et interroge leur avenir.

Une immersion sensible dans un patrimoine en péril, dont la préservation dépend aussi des générations de demain.

Auditorium Sidha Chetty 1 rue Waldeck Rousseau · Saint-Leu Saint-Leu 97436 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262 71 11 46 »}] L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles

La Municipalité de Saint-Leu et Les Ami·es de l’Université vous proposent Les mains de la mémoire : savoir-faire en danger à La Réunion, un documentaire de 50 minutes réalisé par Christian Muenier

©Les Ami-es de l’Université