« Cases Créoles », Hôtel des Postes de Saint Leu, Saint-Leu

Informations pratiques

« Cases Créoles » 18 et 19 septembre Hôtel des Postes de Saint Leu La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T07:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Cases créoles de La Réunion : trois siècles d’histoire et d’architecture

Inspirée de l’ouvrage Cases créoles de La Réunion, cette exposition invite à découvrir trois siècles d’évolution de l’habitat créole réunionnais.

À travers vingt panneaux illustrés, elle montre comment le climat, les paysages et les influences culturelles ont façonné l’architecture des cases créoles, témoins de l’histoire et de l’identité de l’île.

Un focus consacré à la réhabilitation de l’ancien Hôtel des Postes complète le parcours et met en lumière les enjeux de préservation et de valorisation du patrimoine bâti réunionnais.

Accessible à tous, cette exposition invite à mieux comprendre et apprécier la richesse du patrimoine architectural de La Réunion.

Hôtel des Postes de Saint Leu Place de la mairie, 97436 Saint Leu Saint-Leu 97436 La Réunion La Réunion 02 62 71 11 46 Ancien magasin du roi, l’édifice fut construit entre 1770 et 1780 pour servir d’entrepôt de maïs et de café. Il s’intègre dans le centre-ville historique de Saint-Leu, entouré d’autres bâtiments anciens.

À partir de 1834, il devient relais de poste, avant d’être abandonné au milieu du XIXe siècle.

Classé monument historique le 23 septembre 1987, il accueillera, à l’issue de sa réhabilitation, un espace d’exposition ainsi qu’une salle des mariages.

Peu modifié depuis sa construction, il reste un témoignage représentatif de l’architecture des magasins royaux de l’époque. Un parking gratuit se trouve à proximité, rue de la Marine, ainsi qu’un arrêt de bus au niveau de la rue Général Lambert.

L’Hôtel des Postes dispose d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, afin d’accéder à l’étage supérieur. L’accès au bus

Cases créoles de La Réunion : trois siècles d’histoire et d’architecture

©Conseil d’Architecture et d’Urbanisme de la Reunion