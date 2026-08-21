À la découverte du FRAC Réunion : patrimoine, jardin et œuvres, FRAC Réunion, Saint-Leu

Informations pratiques

Ombres Tressées Samedi 19 septembre, 09h00 FRAC Réunion La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le FRAC Réunion ouvre son domaine pour une découverte sensible de son patrimoine architectural, paysager et artistique.

Tout au long de la journée, les visiteurs sont invités à parcourir librement un circuit de visite ponctué de podcasts accessibles via le site internet du FRAC Réunion. Ce parcours propose plusieurs niveaux de lecture permettant de découvrir :

– l’histoire patrimoniale de la maison et du domaine ;

– le jardin-collection et sa richesse botanique ;

– une sélection d’œuvres installées dans les espaces extérieurs.

En parallèle, le public pourra assister à la restitution publique du laboratoire de recherche Ombres tressées en co-organisation avec la Route des plantes, le chant des forêts, un programme de recherche consacré aux liens entre création contemporaine, savoir-faire vernaculaires et patrimoine végétal de La Réunion.

Conçu comme un espace d’expérimentation, ce laboratoire explore les techniques traditionnelles de tressage végétal à travers un dialogue entre artistes, artisans, chercheurs et acteurs du patrimoine. À partir des fibres, des plantes tinctoriales et des matériaux issus du territoire, les participants interrogent les usages, les gestes, les transmissions et les réinterprétations contemporaines de ces pratiques.

Cette restitution permettra de découvrir les premières recherches menées, les matériaux collectés, les expérimentations réalisées ainsi que les pistes de création développées au cours du laboratoire. Elle sera ponctuée de temps d’échanges avec les participants autour des enjeux de préservation des savoir-faire, de la biodiversité, des ressources végétales locales et de leur place dans les pratiques artistiques contemporaines.

DE 11H À 12H

Restitution ouverte du laboratoire Ombres Tressées : présentations des expérimentations réalisées (prototypes, techniques, gestes, matières, contextes écologiques et processus de recherche appliquée).

DE 9H À 17H

Un espace d’information sur le programme de coopération régionale

La route des Plantes, le chant des Forêts dédié à la valorisation des savoirs liés du patrimoine végétal de l’océan Indien.

DE 9H À 11H30

Un atelier tout public “Préparation de la matière végétale pour le tressage” animé par Clotilde Chevreau

Modalités : 2h30 – tarif – 15 euros

Tous publics (à partir de 10 ans)

Places limitées Inscription avant le 10/09 à chantdesforets@gmail.com

Cette journée est une invitation à découvrir le FRAC autrement, en croisant patrimoine, paysage, création contemporaine et innovation dans les formes de médiation.

ORGANISATEURS

Cet événement est organisé par le Fonds Régional d’Art Contemporain de La Réunion (FRAC) et le programme de coopération régionale Interreg VI La Route des plantes, le chant des forêts (MOV_A), dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et de la 4ème édition de la France Design Week 974 pilotée par Alliance Réunion Design.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET

https://www.fracreunion.fr/programmation/workshop-ombres-tressees/

Contact: 06 92 38 12 76.

Un événement soutenu par la DAC de La Réunion, la Région Réunion, le Territoire de l’ouest, l’Institut Francais, la Fondation Rubis Mécénat et le groupe Dina Morgabine.

FRAC Réunion 6 Allee des Flamboyants, 97424 Saint-Leu, France Saint-Leu 97424 La Réunion La Réunion +262262218029 https://www.fracreunion.fr [{« link »: « mailto:chantdesforets@gmail.com »}, {« link »: « https://laroutedesplantes.com/wp-content/uploads/2026/08/Programme-Ombres-Tressees-27.08.pdf »}] Le FRAC Réunion est installé à la Maison dite « Dussac » à Piton Saint-Leu. Autrefois maison de maître du domaine agricole, puis du directeur de l’usine sucrière, la maison accueille aujourd’hui la collection du Fonds Régional d’Art Contemporain.

Les trois volets du projet artistique et culturel se développent autour de l’observation et de la description des phénomènes sociétaux et des civilisations en considérant les origines, les carrefours et les nouveaux paradigmes.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le FRAC Réunion ouvre son domaine pour une découverte sensible de son patrimoine architectural, paysager et artistique.

©Jerôme Dupire