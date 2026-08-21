Mascarin, un Jardin à travers le temps, Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion, Saint-Leu

Informations pratiques

Mascarin, un Jardin à travers le temps 19 et 20 septembre Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, Mascarin Le Jardin botanique de La Réunion vous ouvre gratuitement ses portes les 19 et 20 septembre pour un voyage à travers son histoire, ses collections et 40 ans de transformations.

Regardez. Écoutez. Découvrez. Dégustez.

Cette année, Mascarin vous propose de remonter le temps et de porter un nouveau regard sur l’histoire du domaine des Colimaçons, sur l’évolution du Jardin botanique et sur les femmes et les hommes qui ont contribué à le façonner.

Cette édition s’inscrit également dans la célébration des 80 ans de la Départementalisation de La Réunion (1946–2026).

1 — EXPOSITION : LA MACHINE À REMONTER LE TEMPS

Découvrez une exposition immersive consacrée à 40 ans de transformations de Mascarin, à travers son histoire, son évolution et celle du Jardin depuis sa départementalisation.

2 — VISITES GUIDÉES : 40 ANS D’ÉVOLUTION DU JARDIN

Accompagnés par nos médiateurs, partez à la découverte de la faune et de la flore de La Réunion tout en comprenant comment Mascarin s’est transformé au cours des 40 dernières années.

6 visites sur le week-end – 3 départs par jour : 9h30, 11h00 et 14h30

25 personnes maximum par visite

3 — LECTURE SCÉNIQUE : « COLIMAÇONS – FRESQUE BOTANISTORIQUE »

Portrait imaginaire d’un domaine agricole réunionnais

Une lecture scénique proposant un voyage sensible dans l’histoire du domaine des Colimaçons, entre patrimoine botanique, mémoire des lieux et héritage de ses habitants.

Amphithéâtre de verdure

Dimanche 20 septembre à 10h30

⏱️ Durée : 30 minutes

Tout public à partir de 10 ans

Sans réservation

4 — MASCARIN SE RACONTE : L’EXPÉRIENCE AUDIO

Les étudiants du BTS Tourisme de Plateau Caillou vous accompagnent pour découvrir Mascarin autrement. L’expérience peut se prolonger en autonomie grâce à 6 podcasts consacrés au Jardin, disponibles sur l’application Léon Guide. Une nouvelle façon d’écouter le Jardin, ses histoires et son patrimoine.

5 — LE PATRIMOINE SE DÉGUSTE : TISANES DE LA RÉUNION

Découvrez également le patrimoine végétal réunionnais à travers une dégustation de tisanes préparées à partir de citronnelle et de bois d’arnette.

Dégustations de 10h à 12h

Informations pratiques

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Mascarin – Le Jardin botanique de La Réunion, Les Colimaçons

️ ENTRÉE GRATUITE AU JARDIN PENDANT LES DEUX JOURS

L’accès au Jardin et à ses collections est libre durant tout le week-end. Deux jours pour regarder, écouter, découvrir et déguster le patrimoine de Mascarin.

Entre nature et culture, remontons le temps à Mascarin.

Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion 2, rue du Père Georges 97436 Saint-Leu Saint-Leu 97436 Colimaçons La Réunion La Réunion +262 (0)262 24 92 27 https://departement974.fr

Mascarin, Le Jardin botanique de La Réunion vous ouvre gratuitement ses portes les 19 et 20 septembre pour un voyage à travers son histoire, ses collections et 40 ans de transformations.

©mascarin