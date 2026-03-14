Apple Tree Game Escape Game dans les Vergers

Cidrerie Les Bulles Ardennaises Lalobbe Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-04-01

L’Apple Tree Game un Escape Game version verger ! Un jeu grandeur nature, combinant énigmes, enquête et observation pour découvrir et comprendre le rôle essentiel et remarquable des vergers ! L’enquête dure 1h environ et se joue en pleine nature sur 3ha. de verger cidricole bio. A faire en solo ou en équipe. Possibilité de challenger les équipes. Tarif 5€ à partir de 7 ans (gratuit pour les moins de 7 ans)Horaires d’ouvertures Début avril à fin août. En semaine 9h-12h/ 14h-16h En week-end 10h- 12h/ 15h-16h (16h dernier départ) Réservation et inscription obligatoire par téléphone ou par mail 03 24 52 80 82 | contact@lesbullesardennaises.com

.

Cidrerie Les Bulles Ardennaises Lalobbe 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 52 80 82 contact@lesbullesardennaises.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Apple Tree Game: an orchard Escape Game! A life-size game combining enigmas, investigation and observation to discover and understand the essential and remarkable role of orchards! The investigation lasts around 1 hour and takes place in the heart of nature, in a 3-hectare organic cider orchard. Can be done solo or in teams. Teams can be challenged. Price 5? for children aged 7 and over (free for children under 7)Opening hours: Early April to late August. Weekdays 9h-12h/ 14h-16h Weekends 10h- 12h/ 15h-16h (16h last departure) Reservation and registration required by phone or e-mail 03 24 52 80 82 | contact@lesbullesardennaises.com

L’événement Apple Tree Game Escape Game dans les Vergers Lalobbe a été mis à jour le 2026-03-12 par Ardennes Tourisme