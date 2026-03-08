Apprenez à reconnaître la flore des mares Boussais
Apprenez à reconnaître la flore des mares Boussais samedi 25 avril 2026.
Apprenez à reconnaître la flore des mares
Boussais Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Découverte de la flore, de la bryoflore et des characées des mares des Landes de l’Hôpiteau dans le cadre des Mares de Poitou-Charentes. Inscriptions recommandée auprès de Deux-Sèvres Nature Environnement paul.cousin@dsne.org .
Boussais 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine paul.cousin@dsne.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apprenez à reconnaître la flore des mares
L’événement Apprenez à reconnaître la flore des mares Boussais a été mis à jour le 2026-03-05 par CC Airvaudais Val du Thouet