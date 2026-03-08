Apprenez à reconnaître la flore des mares

Boussais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : 2026-04-25

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Découverte de la flore, de la bryoflore et des characées des mares des Landes de l’Hôpiteau dans le cadre des Mares de Poitou-Charentes. Inscriptions recommandée auprès de Deux-Sèvres Nature Environnement paul.cousin@dsne.org .

Boussais 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine paul.cousin@dsne.org

