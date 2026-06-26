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APPRENTI PHOTOREPORTER UNIVERS DE R.DEPARDON Aniane

APPRENTI PHOTOREPORTER UNIVERS DE R.DEPARDON Aniane jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
50 Boulevard Félix Giraud
Ville
34150 Aniane
Département
Hérault
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Tarif
10 10 10

Aniane

APPRENTI PHOTOREPORTER UNIVERS DE R.DEPARDON

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20

Pendant l’atelier apprenti photoreporter , tu découvriras les photographies de reportage de Raymond Depardon et tu réaliseras ton propre mini reportage !
Pendant cet atelier, tu découvriras les photographies de reportage de Raymond Depardon et apprendras comment une image peut raconter une histoire.

À travers un jeu d’observation, tu partiras à la recherche de photos pleines d’action ou de mystères.

Puis, appareil photo en main, tu réaliseras ton propre mini reportage dans l’ancienne abbaye d’Aniane.
Tu apprendras à observer, cadrer et raconter un moment en images.
À la fin, tu présenteras tes photos comme un vrai journaliste.

Matériel fourni, tarif réduit pour les personnes en situation d’handicap.   .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie  

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English : APPRENTI PHOTOREPORTER UNIVERS DE R.DEPARDON

During the Apprentice Photojournalist workshop, you’ll explore Raymond Depardon’s photojournalism and create your own mini-reportage!

L’événement APPRENTI PHOTOREPORTER UNIVERS DE R.DEPARDON Aniane a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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