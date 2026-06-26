APPRENTI PHOTOREPORTER UNIVERS DE R.DEPARDON Aniane
APPRENTI PHOTOREPORTER UNIVERS DE R.DEPARDON Aniane jeudi 23 juillet 2026.
Aniane
APPRENTI PHOTOREPORTER UNIVERS DE R.DEPARDON
50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
Pendant l’atelier apprenti photoreporter , tu découvriras les photographies de reportage de Raymond Depardon et tu réaliseras ton propre mini reportage !
Pendant cet atelier, tu découvriras les photographies de reportage de Raymond Depardon et apprendras comment une image peut raconter une histoire.
À travers un jeu d’observation, tu partiras à la recherche de photos pleines d’action ou de mystères.
Puis, appareil photo en main, tu réaliseras ton propre mini reportage dans l’ancienne abbaye d’Aniane.
Tu apprendras à observer, cadrer et raconter un moment en images.
À la fin, tu présenteras tes photos comme un vrai journaliste.
Matériel fourni, tarif réduit pour les personnes en situation d’handicap. .
50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie
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English : APPRENTI PHOTOREPORTER UNIVERS DE R.DEPARDON
During the Apprentice Photojournalist workshop, you’ll explore Raymond Depardon’s photojournalism and create your own mini-reportage!
L’événement APPRENTI PHOTOREPORTER UNIVERS DE R.DEPARDON Aniane a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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