Aniane

APPRENTI PHOTOREPORTER UNIVERS DE R.DEPARDON

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Pendant l’atelier apprenti photoreporter , tu découvriras les photographies de reportage de Raymond Depardon et tu réaliseras ton propre mini reportage !

Pendant cet atelier, tu découvriras les photographies de reportage de Raymond Depardon et apprendras comment une image peut raconter une histoire.

À travers un jeu d’observation, tu partiras à la recherche de photos pleines d’action ou de mystères.

Puis, appareil photo en main, tu réaliseras ton propre mini reportage dans l’ancienne abbaye d’Aniane.

Tu apprendras à observer, cadrer et raconter un moment en images.

À la fin, tu présenteras tes photos comme un vrai journaliste.

Matériel fourni, tarif réduit pour les personnes en situation d’handicap. .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie

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English : APPRENTI PHOTOREPORTER UNIVERS DE R.DEPARDON

During the Apprentice Photojournalist workshop, you’ll explore Raymond Depardon’s photojournalism and create your own mini-reportage!

L’événement APPRENTI PHOTOREPORTER UNIVERS DE R.DEPARDON Aniane a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT