LES MERCREDIS DE L’ABBAYE Aniane
LES MERCREDIS DE L’ABBAYE Aniane mercredi 5 août 2026.
Aniane
LES MERCREDIS DE L’ABBAYE
50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Ils sont profs à l’école de musique intercommunale mais également et avant tout, artistes ! l’abbaye accueille leurs propositions artistiques, exigeantes et variées.
Ils sont profs à l’école de musique intercommunale mais également et avant tout, artistes ! l’abbaye accueille leurs propositions artistiques, exigeantes et variées.
Ces soirées conviviales sont également l’occasion de découvrir l’exposition de photo Raymond Depardon.
Au programme
Mercredi 5 août Bal trad festif
Avec Cicada Bal
Mercredi 12 août Soirée latine
Avec Calle Caribe
Mercredi 19 août L’âme de la guitare
Récital de Laurent Vadkerti Duo Garcia
Fortune
Mercredi 26 août Autour de Duke
Ellington avec le Around Duke 5tet Les
Tubas d’été .
50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie
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English :
They are teachers at the intercommunal music school, but first and foremost, artists! The abbey welcomes their demanding and varied artistic proposals.
L’événement LES MERCREDIS DE L’ABBAYE Aniane a été mis à jour le 2026-05-25 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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