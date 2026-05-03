Aniane

LES MERCREDIS DE L’ABBAYE

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Ils sont profs à l’école de musique intercommunale mais également et avant tout, artistes ! l’abbaye accueille leurs propositions artistiques, exigeantes et variées.

Ils sont profs à l’école de musique intercommunale mais également et avant tout, artistes ! l’abbaye accueille leurs propositions artistiques, exigeantes et variées.

Ces soirées conviviales sont également l’occasion de découvrir l’exposition de photo Raymond Depardon.

Au programme

Mercredi 5 août Bal trad festif

Avec Cicada Bal

Mercredi 12 août Soirée latine

Avec Calle Caribe

Mercredi 19 août L’âme de la guitare

Récital de Laurent Vadkerti Duo Garcia

Fortune

Mercredi 26 août Autour de Duke

Ellington avec le Around Duke 5tet Les

Tubas d’été .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie

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English :

They are teachers at the intercommunal music school, but first and foremost, artists! The abbey welcomes their demanding and varied artistic proposals.

L’événement LES MERCREDIS DE L’ABBAYE Aniane a été mis à jour le 2026-05-25 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT