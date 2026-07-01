Apprentissage du tressage de raphia Boutique l’Essence des Créateurs Longueil
samedi 25 juillet 2026 · Boutique l'Essence des Créateurs · Longueil
Informations pratiques
Longueil
Apprentissage du tressage de raphia
Boutique l’Essence des Créateurs 114 Route de Dieppe Longueil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
L’essence des créateurs, nouvelle boutique de créateurs, vous propose de découvrir le savoir-faire d’un artisan à travers des ateliers !
Découvrez le savoir-faire de Louvah à travers un atelier tressage du raphia. .
Boutique l’Essence des Créateurs 114 Route de Dieppe Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie lessencedescreateurs@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apprentissage du tressage de raphia
L’événement Apprentissage du tressage de raphia Longueil a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux
À voir aussi à Longueil (Seine-Maritime)
- Atelier peinture au pochoir sur tissu Boutique l’Essence des Créateurs Longueil 22 juillet 2026
- Atelier PIK PIK Boutique l’Essence des Créateurs Longueil 25 juillet 2026
- Création d’un bijou feutré Boutique l’Essence des Créateurs Longueil 29 juillet 2026
- Tissage d’une sangle ou d’une ceinture Boutique l’Essence des Créateurs Longueil 5 août 2026
- Soirée contée Soir des Ombres avec la compagnie Chamane Longueil 7 août 2026