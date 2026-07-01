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AGENDA · Longueil

Atelier peinture au pochoir sur tissu Boutique l’Essence des Créateurs Longueil

mercredi 22 juillet 2026 · Boutique l'Essence des Créateurs · Longueil

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Boutique l'Essence des Créateurs
Adresse
114 Route de Dieppe
Ville
76860 Longueil
Département
Seine-Maritime
Tarif

Longueil

Atelier peinture au pochoir sur tissu

Boutique l’Essence des Créateurs 114 Route de Dieppe Longueil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

L’essence des créateurs, nouvelle boutique de créateurs, vous propose de découvrir le savoir-faire d’un artisan à travers des ateliers !
Découvrez le savoir-faire de Sylvie du Grenier d’Angèle, à travers un atelier peinture au pochoir sur tissu.   .

Boutique l’Essence des Créateurs 114 Route de Dieppe Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie   lessencedescreateurs@yahoo.com

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English : Atelier peinture au pochoir sur tissu

L’événement Atelier peinture au pochoir sur tissu Longueil a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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