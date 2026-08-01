Informations pratiques

Voutezac

Approche du monde des mousses: conférence diaporama

Salle des Rosiers Voutezac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Conférence diaporama Balade dans le bourg et exposition à la mairie suivie d’une conférence diaporama.

Participation exceptionnelle d’Olivier Liron, écrivain, auteur de Eloge des mousses (2025, Ed. Rivages).

Il présentera son livre à 19h30, juste avant la conférence.

A la salle des Rosiers .

Salle des Rosiers Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 54 86 10

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English : Approche du monde des mousses: conférence diaporama

L’événement Approche du monde des mousses: conférence diaporama Voutezac a été mis à jour le 2026-07-29 par Brive Tourisme