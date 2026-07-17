Après 100 ans de classement aux monuments historiques, découvrez cette église romane du XIIe siècle aux trésors restaurés et préservés, Église du Cambon, Castelnau-de-Mandailles

Informations pratiques

Après 100 ans de classement aux monuments historiques, découvrez cette église romane du XIIe siècle aux trésors restaurés et préservés 19 et 20 septembre Église du Cambon Aveyron

Gratuit. Entrée libre. Des fiches explicatives seront disponibles sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⛪ Visite libre de l’église du Cambon

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir en visite libre l’église du Cambon, remarquable édifice roman du XIIᵉ siècle construit par les moines d’Aubrac.

Ce grand et bel édifice, qui a fêté en 2024 le centenaire de son classement au titre des Monuments historiques, a été remanié en 1530 par Salvan et servit de lieu de retraite régulier à François d’Estaing.

Parmi ses éléments remarquables :

Ses trois absides

Sa voûte de nef centrale refaite à la fin du XVᵉ siècle

Ses six chapelles gothiques autour du chœur

Ses cloches, réputées pour chasser les orages

Église du Cambon Le Cambon, 12500 Castelnau-de-Mandailles Castelnau-de-Mandailles 12500 Cambon Bas Aveyron Occitanie 05 65 48 71 45 L’église du Cambon, d’époque romane, est située dans un hameau, au fond d’une petite vallée. Elle est un des édifices les plus intéressants du Rouergue, pour son architecture, son riche mobilier et ses remarquables peintures murales.

Dédiée à saint Julien, il ne reste aujourd’hui pour seuls témoins de cet ancien chef lieu de paroisse que le cimetière et le beau bâtiment du prieuré, datant du XVIe siècle.

Le plan de l’église romane a été conservé : une nef avec collatéraux à trois absides orientées. Au XVIe siècle, des chapelles s’ouvrant sur les collatéraux ont été rajoutées. Elles possèdent de superbes voûtes d’ogive. À la même époque, le plafond de la nef centrale a été remanié pour devenir une voûte.

François d’Estaing, alors Êvêque de Rodez, s’y retirait souvent.

Classée au titre des Monuments historiques, l’église a conservé de son origine romane un portail à triple voussure, des colonnes possédant de magnifiques chapiteaux à décors végétaux ou figuratifs. Au départ de Rodez, CD988, CD920. A Espalion CD6, à St-Come d’Olt prendre CD141 direction Mandailles.

⛪ Visite libre de l’église du Cambon

© Brigitte Julien