Informations pratiques

Le Mans

Après le mariage … les emmerdes !

37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 20:30:00

fin : 2026-09-15 22:00:00

Date(s) :

2026-09-08 2026-09-09 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-18 2026-09-19

Mariés depuis 10 ans, Patrick et Isabelle s’aiment mais ne le savent pas encore! Jusqu’au jour où… Lorsqu’ils se sont rencontrés, leurs petits défauts étaient charmants, leurs copains sympathiques et ces petites poignées d’amour tellement mignonnes… 10 ans plus tard, les défauts sont pesants, ils n’

Mariés depuis 10 ans, Patrick et Isabelle s’aiment mais ne le savent pas encore! Jusqu’au jour où…

Lorsqu’ils se sont rencontrés, leurs petits défauts étaient charmants, leurs copains sympathiques et ces petites poignées d’amour tellement mignonnes… 10 ans plus tard, les défauts sont pesants, ils n’ont plus d’amis et les poignées d’amour sont devenues des bouées…

Trop c’est trop! Isabelle est une cocotte minute sur le point d’exploser. Elle décide alors de faire appel à un spécialiste des problèmes de couple très Rock’n roll qui va ouvrir le couvercle et lâcher le fauve… Patrick risque d’être au menu ce soir ! .

37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69 comedielemans@gmail.com

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English :

Married for 10 years, Patrick and Isabelle love each other but don’t know it yet! Until the day when… When they first met, their little quirks were charming, their friends were nice, and those little love tugs were so cute… 10 years later, the quirks are a burden, and they don’t…

L’événement Après le mariage … les emmerdes ! Le Mans a été mis à jour le 2026-07-20 par CDT72