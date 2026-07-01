Les hôtels particuliers du Mans Maison du Pilier Rouge Le Mans
mercredi 29 juillet 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Les hôtels particuliers du Mans
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29 12:15:00
Date(s) :
2026-07-29
Laissez-vous conter la belle histoire de la Renaissance mancelle et de ses gracieux hôtels bâtis dans la cité Plantagenêt tout au long du 16ème siècle.
Jauge de 25 personnes. .
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Les hôtels particuliers du Mans Le Mans a été mis à jour le 2026-07-10 par CDT72
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