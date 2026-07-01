Les hôtels particuliers du Mans Maison du Pilier Rouge Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Les hôtels particuliers du Mans

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 12:15:00

Date(s) :

2026-07-29

Laissez-vous conter la belle histoire de la Renaissance mancelle et de ses gracieux hôtels bâtis dans la cité Plantagenêt tout au long du 16ème siècle.

Jauge de 25 personnes. .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Les hôtels particuliers du Mans Le Mans a été mis à jour le 2026-07-10 par CDT72