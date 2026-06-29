Le Mans et le cinéma Maison du Pilier-Rouge Le Mans mercredi 15 juillet 2026.

Le Mans

Le Mans et le cinéma

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 12:15:00

Date(s) :

2026-07-15

Laissez-vous guider dans la cité Plantagenêt, décor naturel apprécié des réalisateurs, à travers une balade inédite sur les lieux de tournages de cinéma d’hier et d’aujourd’hui.

Jauge de 25 personnes. .

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Le Mans et le cinéma Le Mans a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72