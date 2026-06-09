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Festival MUSICA Le Lyrique Autrement Jardin de Tessé Le Mans

Festival MUSICA Le Lyrique Autrement Jardin de Tessé Le Mans mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Jardin de Tessé

Adresse : Divers lieux

Ville : 72100 Le Mans

Département : Sarthe

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Le Mans

Festival MUSICA Le Lyrique Autrement

Jardin de Tessé Divers lieux Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-01

Festival MUSICA Le Lyrique Autrement
L’association Musica Le Mans présente Festival MUSICA Le Lyrique Autrement .

• Samedi 4 Juillet
20h La Soirée des Lumières
Parc de Tessé

• Mercredi 8 Juillet
20h Hommage à Marilyn Monroe
Chapelle de l’Oratoire

• Vendredi 10 Juillet
20h L’élixir d’amour de Donizetti.
Opera en 2 Acts avec le Southern Illinois Orchestra, Direction Simon Holt, Chœur Musica: Durée 2 heures , sans entracte
Parc de Tessé

• Samedi 11 Juillet
20h Un Bal Masqué de Verdi.
Version Concert. Durée 2 heures plus entracte.
Parc de Tessé

• Dimanche 12 Juillet
20h L’élixir d’amour de Donizetti.
2 heures, sans entracte
Parc de Tessé   .

Jardin de Tessé Divers lieux Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Festival MUSICA Le Lyrique Autrement

L’événement Festival MUSICA Le Lyrique Autrement Le Mans a été mis à jour le 2026-06-01 par CDT72

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