Festival MUSICA Le Lyrique Autrement Jardin de Tessé Le Mans mercredi 1 juillet 2026.

Le Mans

Festival MUSICA Le Lyrique Autrement

Jardin de Tessé Divers lieux Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-01

Festival MUSICA Le Lyrique Autrement

L’association Musica Le Mans présente Festival MUSICA Le Lyrique Autrement .

• Samedi 4 Juillet

20h La Soirée des Lumières

Parc de Tessé

• Mercredi 8 Juillet

20h Hommage à Marilyn Monroe

Chapelle de l’Oratoire

• Vendredi 10 Juillet

20h L’élixir d’amour de Donizetti.

Opera en 2 Acts avec le Southern Illinois Orchestra, Direction Simon Holt, Chœur Musica: Durée 2 heures , sans entracte

Parc de Tessé

• Samedi 11 Juillet

20h Un Bal Masqué de Verdi.

Version Concert. Durée 2 heures plus entracte.

Parc de Tessé

• Dimanche 12 Juillet

20h L’élixir d’amour de Donizetti.

2 heures, sans entracte

Parc de Tessé .

Jardin de Tessé Divers lieux Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival MUSICA Le Lyrique Autrement

L’événement Festival MUSICA Le Lyrique Autrement Le Mans a été mis à jour le 2026-06-01 par CDT72