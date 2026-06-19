l’arche de la nature au pas des percherons Le Mans mercredi 1 juillet 2026.

Le Mans

l’arche de la nature au pas des percherons

Parking du verger Le Mans Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 11:45:00

Date(s) :

2026-07-01

Entraîné par deux beaux percherons, découvrez en calèche les secrets et les anecdotes de l’Arche de la Nature et de ses différents espaces forêt, bocage, plaine humide, rivière.

En partenariat avec l’Arche de la Nature. Billetterie Maison du Pilier Rouge et sur place. .

Parking du verger Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement l’arche de la nature au pas des percherons Le Mans a été mis à jour le 2026-06-16 par CDT72