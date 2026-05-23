Forum des conversations qui comptent quels sont mes rêves de ville ? La Fabrique Rêves de ville Le Mans

Le Mans

Forum des conversations qui comptent quels sont mes rêves de ville ?

La Fabrique Rêves de ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 13:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

Deux demi-journées ouvertes à toutes et tous, pour échanger sur des sujets qui nous tiennent à cœur autour de nos rêves de ville.

Nos villes évoluent. Nos façons d’y vivre, d’y travailler, de nous y déplacer et de nous y rencontrer aussi. Pour en parler ensemble, nous proposons un Forum des conversations qui comptent quels sont mes rêves de ville ? à La Fabrique Rêves de ville, animé par le collectif Art of hosting (AOH).

Pendant deux journées, 60 participants aux profils variés — architectes, urbanistes, acteurs du cadre de vie, professionnels du territoire, lycéens éco-délégués, habitantes et habitants — sont invités à se rencontrer autrement, à travers des formats de conversations ouverts et participatifs.

Chaque journée commence par un temps collectif au cours duquel les participants proposent eux-mêmes les sujets de conversation qu’ils souhaitent explorer, en lien avec le thème Quels sont mes rêves de ville ? et avec ce qui les anime.

Comment se déroule une journée ?

À partir de ces propositions, l’agenda de la journée se construit sur place, de manière simple et collective. Les conversations se déroulent ensuite en petits groupes, dans des créneaux successifs, permettant à chacun de participer aux sujets qui l’appellent le plus.

Il n’y a donc pas de programme figé à l’avance ce sont les personnes présentes qui donnent forme à la journée, accompagnées par l’équipe de facilitation, dans un cadre clair, sécurisé et bienveillant.

Les deux journées sont indépendantes l’une de l’autre. Il est possible de participer uniquement le vendredi, uniquement le samedi ou aux deux journées.

Il est impératif de participer dès 13 h et jusqu’à la fin pour vivre pleinement l’expérience et ne pas perturber le déroulement. Merci d’être à l’heure.

Pourquoi venir à ce forum ?

– Pour prendre le temps de rencontrer des personnes que vous ne croisez pas habituellement et écouter des points de vue différents des vôtres.

– Pour vivre une expérience de dialogue simple et exigeante à la fois, où l’on peut parler de ce qui compte vraiment, sans avoir à convaincre ni à se positionner.

– Pour expérimenter une autre manière d’être ensemble, fondée sur l’écoute, la curiosité et le respect.

– Pour laisser émerger des idées, des questions ou des intuitions au fil des conversations, et repartir nourri, inspiré, parfois déplacé… souvent relié.

Aucune expertise préalable n’est nécessaire. Seule compte l’envie de contribuer à une conversation qui relie. .

La Fabrique Rêves de ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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English :

Two half-days open to all, to exchange ideas on subjects close to our hearts, around our city dreams.

L’événement Forum des conversations qui comptent quels sont mes rêves de ville ? Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72