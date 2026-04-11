SPLASH Les Saulnières Le Mans

Le Mans

SPLASH

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

SPLASH , 14ème édition

L’Institut National des Arts du Music Hall (INM) présente la 14ème Edition du spectacle SPLASH;

Un évènement unique permettant de découvrir de jeunes talents !

Ce spectacle clôture l’année de formation de

– Études et arts de la scène au lycée

– Formation technique du danseur (option EAT jazz)

– Formation préparatoire Artiste Interprète de Music-hall

Avec des chorégraphies originales de Aurore Vigneron, Patricia Zali, Lhacen Hamed Ben Bella, Tess Blanchard, Jules Pasteau et d’autres surprises ! .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 38 94 contact@inm-lemans.fr

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English :

SPLASH , 14th edition

L’événement SPLASH Le Mans a été mis à jour le 2026-04-07 par CDT72