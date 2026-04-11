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SPLASH Les Saulnières Le Mans

SPLASH Les Saulnières Le Mans samedi 23 mai 2026.

Lieu : Les Saulnières

Adresse : 239 Avenue Rhin et Danube

Ville : 72100 Le Mans

Département : Sarthe

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5

Le Mans

SPLASH

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

SPLASH , 14ème édition
L’Institut National des Arts du Music Hall (INM) présente la 14ème Edition du spectacle SPLASH;
Un évènement unique permettant de découvrir de jeunes talents !

Ce spectacle clôture l’année de formation de
– Études et arts de la scène au lycée
– Formation technique du danseur (option EAT jazz)
– Formation préparatoire Artiste Interprète de Music-hall

Avec des chorégraphies originales de Aurore Vigneron, Patricia Zali, Lhacen Hamed Ben Bella, Tess Blanchard, Jules Pasteau et d’autres surprises !   .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 38 94  contact@inm-lemans.fr

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English :

SPLASH , 14th edition

L’événement SPLASH Le Mans a été mis à jour le 2026-04-07 par CDT72

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