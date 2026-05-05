Une Nuit à la Maison de l’Eau Maison de l’Eau Le Mans

Le Mans

Une Nuit à la Maison de l’Eau

Maison de l’Eau 51 rue de l’esterel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:30:00

fin : 2026-05-16 23:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Venez mener une enquête nocturne au milieu d’un patrimoine unique en écoutant les histoires d’Alfred ou plutôt de son fantôme ! Munissez-vous d’un smartphone.

De 21h30 à 23h30, venez mener une enquête nocturne au milieu d’un patrimoine unique en écoutant les histoires d’Alfred ou plutôt de son fantôme !

Munissez-vous d’un smartphone.

Gratuit .

Maison de l’Eau 51 rue de l’esterel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 00

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English :

Come and carry out a nocturnal investigation in the midst of a unique heritage site, listening to the stories of Alfred, or rather his ghost! Bring your smartphone.

L’événement Une Nuit à la Maison de l’Eau Le Mans a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT72