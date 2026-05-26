Cour le plaisir Hangar Créalab Le Mans

Le Mans

Cour le plaisir

Hangar Créalab 43 Rue d’Alger Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-26

COUR LE PLAISIR, LES SOIREES ESTIVALES DU HANGAR CREALAB !

Les soirées festives de l’été reviennent au Hangar, ne les ratez pas !

Au programme apéro, concerts, dj set et surprises, petite restauration et bar sur place.

Détail de la programmation musicale à venir…

Le Hangar Crealab, c’est la revitalisation d’une ancienne friche industrielle de 1224m² en plein cœur de la ville du Mans, géré de manière collective avec des résidents et des bénévoles, et qui propose des espaces de travail, de création, d’exposition, des espaces collectifs et partagés et un bar pour les événements ouverts au public. .

Hangar Créalab 43 Rue d’Alger Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire asso.collectif.h@gmail.com

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COUR LE PLAISIR, LES SOIREES ESTIVALES DU HANGAR CREALAB!

L’événement Cour le plaisir Le Mans a été mis à jour le 2026-05-21 par CDT72