Festival Pleins Vents Jardin de la Maison Mia Le Mans
Festival Pleins Vents Jardin de la Maison Mia Le Mans jeudi 25 juin 2026.
Le Mans
Festival Pleins Vents
Jardin de la Maison Mia 5 allée Leprince d’Ardenay Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
Le Festival Pleins Vents inaugure sa toute première édition au Mans, du 25 au 28 juin 2026 avec quatre jours de spectacles mêlant théâtre, musique, lectures, cinéma en plein air et ateliers pour petits et grands, dans le cadre du grand jardin de la Maison Mia.
Le Festival Pleins Vents inaugure sa toute première édition au Mans, du 25 au 28 juin 2026. Ce nouveau rendez-vous artistique en plein air propose quatre jours de spectacles mêlant théâtre, musique, lectures, cinéma en plein air et ateliers pour petits et grands, dans le cadre du grand jardin de la Maison Mia.
Imaginé par Le Bateau Noir et la compagniemia, le festival accueillera cette année des artistes venu.e.s de tous les horizons
l’écrivain Daniel Pennac, les artistes Ximo Solano et Christian Lavernier, la pianiste Alice Loup, le Gospel Harmony Voices chorale locale, le concours de lecture à voix haute Qui a lu lira, et bien d’autres surprises !
La troupe du Bateau Noir jouera son spectacle Macbeth et ouvrira une guinguette conviviale et populaire.
Tout public.
Bar et restauration sur place à la guinguette.
Entrée prix libre à partir de 5 euros.
Infos et réservations https://festivalpleinsvents.com/
mail contact@festivalpleinsvents.com .
Jardin de la Maison Mia 5 allée Leprince d’Ardenay Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 28 95 65 68 contact@festivalpleinsvents.com
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English :
The Festival Pleins Vents inaugurates its very first edition in Le Mans, from June 25 to 28, 2026, with four days of shows combining theater, music, readings, open-air cinema and workshops for young and old, in the large garden of the Maison Mia.
L’événement Festival Pleins Vents Le Mans a été mis à jour le 2026-06-01 par CDT72
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