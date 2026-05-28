Visites flash La cathédrale Saint-Julien Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Le Mans

Visites flash La cathédrale Saint-Julien

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-06-10 15:45:00

Date(s) :

2026-06-10

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Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visites flash La cathédrale Saint-Julien Le Mans a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72