Visites flash La cathédrale Saint-Julien Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Visites flash La cathédrale Saint-Julien Maison du Pilier-Rouge Le Mans mercredi 10 juin 2026.
Le Mans
Visites flash La cathédrale Saint-Julien
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-06-10 15:45:00
Date(s) :
2026-06-10
.
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visites flash La cathédrale Saint-Julien Le Mans a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72
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